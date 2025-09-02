Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Krissy Matthews setzte beim Artrock-Festival im April ein Glanzlicht.
Krissy Matthews setzte beim Artrock-Festival im April ein Glanzlicht. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Diese drei Rockkonzerte bietet der September in Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keith St. John, Spread Eagle und Krissy Matthews spielen im „Bergkeller“.

Drei Rockkonzerte bietet der September im „Bergkeller“ Reichenbach, Moritzstraße 27. Den Auftakt macht am 14. September, 19 Uhr der US-amerikanische Sänger Keith St. John. Er ist als Frontmann der Hardrock-Bands Montrose und Burning Rain bekannt, war aber auch mit Kingdom Come, The Neal Schon Band, Quiet Riot, Nazareth oder The Sweet aktiv....
