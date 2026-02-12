MENÜ
Die A 72 ist im Vogtland in Fahrtrichtung Hof für rund drei Stunden gesperrt gewesen.
Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bild: Ralph Köhler
Der Verkehr wurde bei Zwickau-West von der A 72 abgeleitet. Auch die Auffahrt in Richtung Hof war zeitweise nicht möglich.
Der Verkehr wurde bei Zwickau-West von der A 72 abgeleitet. Auch die Auffahrt in Richtung Hof war zeitweise nicht möglich. Bild: Ralph Köhler
Update
Reichenbach
Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der A 72 im Vogtland
Von Annegret Riedel und Florian Wunderlich
Bei einem Unfall auf der A 72 im Vogtland sind drei Menschen am Donnerstagmorgen verletzt worden. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt. Das ist zum Unfallhergang bekannt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 72 im Vogtland ereignet. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war ein 37-jähriger Mann mit seinem Klein-Lkw kurz vor 8 Uhr in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Reichenbach ist der Lastkraftwagenfahrer auf den Pkw einer...
Erschienen am: 12.02.2026 | 10:10 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
