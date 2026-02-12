Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der A 72 im Vogtland

Bei einem Unfall auf der A 72 im Vogtland sind drei Menschen am Donnerstagmorgen verletzt worden. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt. Das ist zum Unfallhergang bekannt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 72 im Vogtland ereignet. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war ein 37-jähriger Mann mit seinem Klein-Lkw kurz vor 8 Uhr in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Reichenbach ist der Lastkraftwagenfahrer auf den Pkw einer...