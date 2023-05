Drei Verletzte nach Crash auf der Bundesstraße 175

Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus.

Lauschgrün. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 175 sind Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor halb drei Uhr am Nachmittag, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch meldete.

Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Skoda auf der B 175 in Fahrtrichtung Treuen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge frontal mit einem BMW zusammen. So schildert es die Polizei. Den BMW lenkte ein 26-Jähriger, der in Folge des Unfalls schwer verletzt wurde. Auch die Unfallverursacherin verletzte sich schwer. Ein 52-jähriger Beifahrer im BMW wurde beim Aufprall leicht verletzt. Alle drei Verletzten kamen aber zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei gibt den Sachschaden mit insgesamt 20.000 Euro an. Beide Fahrzeuge haben Totalschaden. Sie wurden vom Unfallort abgeschleppt. (nij)