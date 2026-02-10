MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die großen Gewerbebetriebe liegen vor allem zwischen Rathaus und Grenze zum Landkreis Zwickau.
Die großen Gewerbebetriebe liegen vor allem zwischen Rathaus und Grenze zum Landkreis Zwickau. Bild: Carsten Steps
Der Haushaltbeschluss fiel den Neumarker Gemeinderäten diesmal leicht.
Der Haushaltbeschluss fiel den Neumarker Gemeinderäten diesmal leicht. Bild: JB Steps
Die Kreisstraße durch Schönbach ist eine der schlechtesten in Neumark - nicht mehr lange.
Die Kreisstraße durch Schönbach ist eine der schlechtesten in Neumark - nicht mehr lange. Bild: JB Steps
Die großen Gewerbebetriebe liegen vor allem zwischen Rathaus und Grenze zum Landkreis Zwickau.
Die großen Gewerbebetriebe liegen vor allem zwischen Rathaus und Grenze zum Landkreis Zwickau. Bild: Carsten Steps
Der Haushaltbeschluss fiel den Neumarker Gemeinderäten diesmal leicht.
Der Haushaltbeschluss fiel den Neumarker Gemeinderäten diesmal leicht. Bild: JB Steps
Die Kreisstraße durch Schönbach ist eine der schlechtesten in Neumark - nicht mehr lange.
Die Kreisstraße durch Schönbach ist eine der schlechtesten in Neumark - nicht mehr lange. Bild: JB Steps
Reichenbach
Ein Ort im Vogtland boomt: Rekordeinnahmen ermöglichen Investitionen
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Neumark ticken die Uhren anders als in anderen Kommunen. Der Gemeinderat hat einen Rekordhaushalt bestätigt. Der Grund dafür: Unerwartet hohe Gewerbesteuern. Doch es gibt auch eine Kehrseite.

Die Neumarker Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt für 2026/27 beschlossen. Dabei wird deutlich: Die Gemeinde bewegt sich gegen den Trend. In den 1990er Jahren getroffene Entscheidungen für Gewerbeansiedlungen und Eigenheimstandorte zahlen sich aus. „Seit 2024 befinden wir uns in einer enormen Aufwärtsspirale, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 17:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
18.11.2025
1 min.
Auto kommt in Neumark von der Straße ab und landet auf dem Dach
Wegen eines Unfalls war am Montagmittag ein Straße in Neumark gesperrt.
Eine junge Autofahrerin ist am Montagmittag verunglückt. Sie musste ins Krankenhaus.
Bernd Jubelt
02.02.2026
1 min.
Bürgermeisterwahl in Neumark: Amtsinhaber tritt als Unabhängiger an
Sven Köpp will es nochmal wissen: Zur Bürgermeisterwahl tritt er ohne Parteihintergrund an.
In der Gemeinderatssitzung hat Sven Köpp verkündet, dass er zur Bürgermeisterwahl als unabhängiger Kandidat antritt. Wie die Gemeinderäte reagierten
Petra Steps
Mehr Artikel