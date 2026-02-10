Ein Ort im Vogtland boomt: Rekordeinnahmen ermöglichen Investitionen

In Neumark ticken die Uhren anders als in anderen Kommunen. Der Gemeinderat hat einen Rekordhaushalt bestätigt. Der Grund dafür: Unerwartet hohe Gewerbesteuern. Doch es gibt auch eine Kehrseite.

Die Neumarker Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt für 2026/27 beschlossen. Dabei wird deutlich: Die Gemeinde bewegt sich gegen den Trend. In den 1990er Jahren getroffene Entscheidungen für Gewerbeansiedlungen und Eigenheimstandorte zahlen sich aus. „Seit 2024 befinden wir uns in einer enormen Aufwärtsspirale, die...