Einbrecher dringen in Reichenbacher Kita ein - ziehen jedoch ohne Beute ab

Unbekannte Täter haben in einer Kita in Reichenbach einen Schaden in Höhe von 3000 Euro hinterlassen. Worauf die Polizei bei der Tätersuche setzt.

Einbrecher sind am vorigen Wochenende in eine Kindertagesstätte in Reichenbach eingedrungen. Sie haben einen Schaden von etwa 3000 Euro angerichtet, hat die Polizei berichtet. Die Täter stiegen zwischen Samstag, 12. April, gegen 14 Uhr, und Montag, 14. April, etwa 5.45 Uhr, in die Einrichtung an der Plauenschen Straße ein. Sie sind mit Gewalt... Einbrecher sind am vorigen Wochenende in eine Kindertagesstätte in Reichenbach eingedrungen. Sie haben einen Schaden von etwa 3000 Euro angerichtet, hat die Polizei berichtet. Die Täter stiegen zwischen Samstag, 12. April, gegen 14 Uhr, und Montag, 14. April, etwa 5.45 Uhr, in die Einrichtung an der Plauenschen Straße ein. Sie sind mit Gewalt...