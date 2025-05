Einbruch in leerstehendes Haus in Reichenbach

Bei der Suche nach den Tätern hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Unbekannte sind in Reichenbach in ein leerstehendes Haus in der Karolinenstraße eingebrochen und haben Gegenstände im Wert von etwa 2500 Euro entwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, richteten sie zudem einen Sachschaden von einigen Hundert Euro an, als sie die Tür aufbrachen und die Raume nach Brauchbarem durchsuchten. Die Tatzeit...