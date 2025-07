Eine Woche Test in Reichenbach: Bus-Rendezvous zieht an die Haltestelle Roßplatz um

Der Verkehrsverbund Vogtland will diese Alternative ausprobieren. Anlass gibt der Vorstoß der Stadt, den Busverkehr in der unteren Zwickauer Straße zu reduzieren.

Für den Rendezvous-Punkt der Buslinien am Postplatz in Reichenbach soll jetzt eine Alternative ausprobiert werden. In der Woche ab 21. Juli will der Verkehrsverbund Vogtland den Begegnungsverkehr komplett an die Haltestelle Roßplatz auf der Bahnhofstraße verlegen. Dazu habe man sich mit der Stadtverwaltung ausgetauscht.