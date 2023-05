Einemisch Arznei

Eine Arznei ist in der Regel etwas zum Einnehmen. So erklärt sich der vogtländische Begriff Einemisch, der für Arznei oder Medikament steht. Ob es in allen Apotheken verstanden wird, wenn ich ein Eine- misch gegen Schnupfen oder Husten verlange, weiß ich nicht. Möglicherweise können nur die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Wort etwas anfangen. (fp)

Quelle: Sieglinde Röhn: Sue Ploch, 2006