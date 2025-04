Einkaufen rund um die Uhr: In Reichenbach öffnet der erste Automaten-Shop

Der Trend erobert jetzt auch die Provinz. Der 24/7-Shop am Reichenbacher Markt kommt ohne Personal aus. Das Angebot reicht von Getränken über Snacks bis zu Tabakwaren. Es soll noch ausgebaut werden.

Was entsteht denn da für ein Laden unterhalb des Reichenbacher Rathauses am Markt 22? Viele lugten in den vergangenen Wochen neugierig durch die Schaufenster. Jetzt ist es so weit. Reichenbach hat seinen ersten Automatenladen. 24/7-Shop ist zu lesen. Das heißt: Er wird sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet haben. Ganz ohne Personal....