Elektrowerkzeug wird von Reichenbacher Firmengelände entwendet

An der Plauenschen Straße haben Diebe übers Wochenende zugeschlagen. Sie hatten es auf einen Metallbaubetrieb abgesehen.

Reichenbach.

Auf dem Gelände einer Metallbaufirma in Reichenbach ist übers Wochenende eingebrochen worden. Diebe hatten die Schmiederei in der Plauenschen Straße 10 im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, heimgesucht und hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet. Die Unbekannten stahlen die Arbeitsgeräte aus einem Transporter, der auf dem umzäunten Firmengelände parkte. Der Wert des Werkzeugs beträgt rund 5000 Euro. Zudem entstand am Zaun ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei fragt nun: Wer hat Personen beobachtet, die sich im Umkreis des Firmengrundstücks aufhielten und mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal entgegen, Telefon 03744 2550. (sasch)