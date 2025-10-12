Erste Halloween-Party des Jahres im Freizeitpark Plohn: Park-Chef zieht gemischtes Fazit

Reichenbach
Darauf haben die Fans von Grusel und Horror seit Monaten hingefiebert: Am Samstag stand im Freizeitpark Plohn die erste Halloween-Party des Jahres an. Der Aufwand dafür ist enorm.
Augen zu und durch. Irgendwie durchkommen. Es ist stockdunkel. Oder dank Stroboskoplicht für Sekundenbruchteile hell. Und überwiegend eng. Mal totenstill und dann wieder ohrenbetäubend laut. Sirenen, Hammerschläge gespenstisches Lachen und Schreie begleiten den Durchmarsch. Plötzlich tauchen mächtige Hindernisse auf, Schatten huschen vorbei...
