Regionale Nachrichten und News
  • Fest im Vogtland: So ging es nach der Kartoffelernte wie zu Omas Zeiten im Gündels Kulturstall weiter

Kartoffellese wie zu Omas Zeiten - ein Spaß für alle Generationen.
Kartoffellese wie zu Omas Zeiten - ein Spaß für alle Generationen. Bild: JB Steps
Kartoffellese wie zu Omas Zeiten - ein Spaß für alle Generationen.
Kartoffellese wie zu Omas Zeiten - ein Spaß für alle Generationen. Bild: JB Steps
Reichenbach
Fest im Vogtland: So ging es nach der Kartoffelernte wie zu Omas Zeiten im Gündels Kulturstall weiter
Von Petra Steps
In Rotschau wurde am Wochenende Kartoffelfest gefeiert. Wer die frisch geernteten Kartoffeln für zu Hause mitnehmen wollte, war über jeden Tipp des Hausherren dankbar.

Wenn Ulrich Gündel zum Kartoffelfest ruft, dann strömen die Reichenbacher an die Schwarze Tafel im Reichenbacher Ortsteil Rotschau. Rund 30 Helfer beteiligten sich an der Ernte wie zu Omas Zeiten. Dabei wurden Kartoffelsorten geerntet, die schon die Generation der Ururururur-Omas kannte, auf Teneriffa unter Namen wie Negra oder Bonita Ojo de...
