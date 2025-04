Feuer in Einfamilienhaus im Vogtland: Akkus eines E-Rollers explodiert

Sonntagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Limbach im Vogtland zu einer Explosion. Fünf Menschen wurden verletzt.

Am frühen Sonntagnachmittag ist es in einem Einfamilienhaus in Limbach im Vogtland zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand gekommen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei teilte den Einsatz erst am Montagmorgen auf Nachfrage mit. Kurz vor 14 Uhr waren die Akkus eines E-Rollers explodiert, die im Vorraum des...