Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch in Reichenbach: Was die Ursache war

Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke rückten am Donnerstag zu einem ABC-Einsatz an den Sperlingsberg aus. Warum die Haustür doch nicht aufgebrochen wurde.

Eine geringe Konzentration von Erdgas in der Luft während einer Routinemessung hat Donnerstagvormittag am Sperlingsberg in Reichenbach einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich gezogen. Das Gas strömte aus einem geöffneten Kellerfenster. „Der Anruf ging 9.45 Uhr bei uns ein, danach sind sofort zwei Stadtwerke-Monteure vor Ort...