Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gasgeruch hatte am Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.
Gasgeruch hatte am Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bild: Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa
Gasgeruch hatte am Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.
Gasgeruch hatte am Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bild: Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa
Reichenbach
Feuerwehreinsatz nach Gasgeruch in Reichenbach: Was die Ursache war
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke rückten am Donnerstag zu einem ABC-Einsatz an den Sperlingsberg aus. Warum die Haustür doch nicht aufgebrochen wurde.

Eine geringe Konzentration von Erdgas in der Luft während einer Routinemessung hat Donnerstagvormittag am Sperlingsberg in Reichenbach einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich gezogen. Das Gas strömte aus einem geöffneten Kellerfenster. „Der Anruf ging 9.45 Uhr bei uns ein, danach sind sofort zwei Stadtwerke-Monteure vor Ort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
03.09.2025
3 min.
Die große Sause der Reichenbacher Feuerwehr - Wie Schädlingsbekämpfungsmittel die Wehr zu etwas Besonderem machte
Für die Schauvorführung beim Tag der offenen Tür am Samstag wurde schon geprobt.
Am Samstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach ihren 160. Geburtstag. Dabei wird auch gezeigt, wie sich der Schutz vor ABC-Gefahren entwickelt hat. Auf was sich Besucher noch freuen können.
Petra Steps
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
08:19 Uhr
1 min.
Schwerer Unfall an Autobahn-Anschlussstelle Reichenbach
Update
Die Polizei musste am Donnerstag einen schweren Unfall an der A72-Anschlussstelle Reichenbach aufnehmen.
Am Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 94 an der Zufahrt zur A 72 zur Kollision zwischen Auto und Motorrad. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt.
Swen Uhlig
14:54 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 16.09.2025
 10 Bilder
Bayerns Aleksandar Pavlovic mit Ball in Aktion
Mehr Artikel