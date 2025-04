Fliegerangriff auf Reichenbach vor 80 Jahren: So starb Gemeindeschwester Anna

Die Stadt lädt für Freitag zum Gedenken an die 161 Todesopfer des Bombenabwurfs vom 21. März 1945 in den Park des Friedens ein. Zu ihnen gehörte die Diakonisse Anna Bräuer. Pfarrer Helmut Flach kennt ihr Schicksal und weiß, was ihre letzten Worte waren.

80 Jahre ist es am Freitag her, dass am 21. März 1945 in Reichenbach bei einem Fliegerangriff 161 Menschen ihr Leben verloren. 73 Häuser wurden zerstört und 675 beschädigt. Der Angriff kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte durch 34 Bomber der 8. US Army Air Force. Von 9.59 und 10.04 Uhr wurden 204 Zehn-Zentner-Bomben abgeworfen.