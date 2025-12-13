Ford-Fahrer wird bei Unfall auf der Autobahn nahe der Abfahrt Reichenbach schwer verletzt

In der Nacht zum Samstag durchbrach der Pkw des jungen Mannes die Leitplanke und stürzte einen Hang hinunter. Was bisher bekannt ist.

Ein 21-Jähriger ist am Samstag in den frühen Morgenstunden mit seinem Ford auf der Autobahn A 72 schwer verunglückt. Wie die Polizei meldet, war er in Fahrtrichtung Hof unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Zwickau West und Reichenbach aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Auto beschädigte zwölf...