Regionale Nachrichten und News
  • Freizeitpark Plohn: Die Weltneuheit wächst dem Saisonstart entgegen – worauf es jetzt ankommt

Bau am Bahnhof der Weltneuheit. Das machen natürlich Lokalmatadore – hier die Plohner Zimmerei Scheibe mit den Gesellen Tobias Schmidt (hinten) und Erik Brenner.
Bau am Bahnhof der Weltneuheit. Das machen natürlich Lokalmatadore – hier die Plohner Zimmerei Scheibe mit den Gesellen Tobias Schmidt (hinten) und Erik Brenner. Bild: Gerd Möckel
Bau am Bahnhof der Weltneuheit. Das machen natürlich Lokalmatadore – hier die Plohner Zimmerei Scheibe mit den Gesellen Tobias Schmidt (hinten) und Erik Brenner.
Bau am Bahnhof der Weltneuheit. Das machen natürlich Lokalmatadore – hier die Plohner Zimmerei Scheibe mit den Gesellen Tobias Schmidt (hinten) und Erik Brenner. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Freizeitpark Plohn: Die Weltneuheit wächst dem Saisonstart entgegen – worauf es jetzt ankommt
Von Gerd Möckel
Der weltweit erste Multi Launched Water-Coaster nimmt Gestalt an. Am Bau klotzen fast nur Vogtländer ran – Park-Chef Jan Völkel hat dabei das Thermometer im Blick.

Um die minus fünf Grad Celsius zeigte das Thermometer in den letzten Nächten in Plohn. Der Frost ist auch tagsüber der größte Feind beim größten Vorhaben in der fast 30-jährigen Geschichte des Freizeitparks. Der weltweit erste Multi Launched Water Coaster ist die Zugnummer im Jubiläumsjahr 2026 – und darüber hinaus. Ob die im Bau...
Mehr Artikel