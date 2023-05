Führung vor See-Sanierung

Greiz.

Dem acht Hektar großen See im Fürstlich Greizer Park steht eine umfangreiche Revitalisierungsmaßnahme bevor. Über Hintergründe und Details informiert Dietger Hagner, Gartenreferent der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, am Samstag bei einer Führung. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der Orangerie am Parkeingang, teilt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit. An der Führung nimmt eine Vertreterin des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen teil, das das Projekt mit drei Millionen Euro fördert. Im Mittelpunkt steht die Entschlammung des Sees. Weiter werden die Ufer saniert und Fehlstellen in der benachbarten Seufzerallee neu bepflanzt. (lh)