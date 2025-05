Gartenhaus brennt in Netzschkau ab: „Das war eine ganz schön große Materialschlacht“

Vermutlich wurde die Laube angezündet. Der Sachschaden ist gering, der Aufwand für die Feuerwehr enorm.

Ein Euro Schaden, konstatiert die Polizei für den Brand am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Netzschkau. Eine alte, ungenutzte Laube und ein verwildertes Brachland an der Robert-Wilke-Straße, welches früher mal ein Garten gewesen sein mag, stehen in Vollbrand. „Der Aufwand war sehr groß. Das war eine ganz schön große Materialschlacht“,...