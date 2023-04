Gartenmarkt am 1. Mai

Zusätzlich Vernissage im Naturzentrum Oberlauterbach

Oberlauterbach. Der traditionelle Gartenmarkt steigt am Montag, den 1. Mai, wieder im Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach. Von 10 bis 18 Uhr finden Gartenfreunde Pflanzenspezialitäten für Garten und Terrasse sowie Nützliches für die Gartenarbeit. Zudem beginnt an dem Tag ab 11 Uhr eine Vernissage zur Ausstellung "Debütantinnen". Zu sehen sind Gemälde von Manja Karg. Sie ist selbst Debütantin: Es ist die erste Ausstellung der 1977 in Eisleben geborenen Frau. Bis 31. Mai sind die Bilder zu sehen. Gewidmet ist sie den Frauen, den vielen Facetten weiblicher Emotionalität und dem femininen Körper.

Manja Karg malt, seit sie denken kann, heißt es. "Was man nicht gezeichnet hat, hat man nicht gesehen", brachte man ihr im Architekturstudium bei. Hinschauen und verstehen, Licht und den Schatten auf Motiven wahrnehmen, dafür nimmt sie sich Zeit. Seit 2006 wohnt sie im Vogtland und arbeitet als Sammlungsbetreuerin in der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung in Greiz. (lh)