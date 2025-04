Geparktes Auto in Reichenbach gerammt - Verursacher verschwunden

Eine Frau hatte ihren Wagen an der Gabelsberger Straße abgestellt. Als sie zurückkehrte, erlebte sie eine unangenehme Überraschung.

Eine Frau, die am Dienstag, 25. März, ihren Wagen an der Gabelsberger Straße in Reichenbach geparkt hatte, erlebte eine unangenehme Überraschung, als sie am nächsten Tag gegen 6.30 Uhr zum Auto zurückkehrte. Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Autofahrer den zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Ackerstraße abgestellten VW Polo...