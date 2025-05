Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude komplett in Flammen. Bild: Florian Wißgott

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude komplett in Flammen. Bild: Florian Wißgott

Reichenbach 14.05.2025

Großbrand: Leerstehende Nema-Lagerhalle in Netzschkau brennt in der Nacht nieder - Löscharbeiten und Straßensperrung dauern an

Als am späten Dienstagabend um 23.21 Uhr die Alarmierung wegen eines größeren Brandes in der leerstehenden Lagerhalle der ehemaligen Netzschkauer Maschinenfabrik (Nema) erfolgte, war den Einsatzkräften noch nicht klar, dass sie eine Nachtschicht einlegen müssen. „Bei unserem Eintreffen stand das Gebäude bereits massiv im Brand",...