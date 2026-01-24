MENÜ
Für E-Zigaretten braucht es Liquids.
Für E-Zigaretten braucht es Liquids.
Reichenbach
Große Mengen an Liquids für E-Zigaretten auf der A 72 im Vogtland entdeckt
Redakteur
Von Sabine Schott
Es handelt sich um Kartons mit fast 20 Litern Flüssigkeit, an denen die Steuerbanderolen fehlten. Kommissar Zufall hatte seine Finger im Spiel.

Einen großen Fund hat die Polizei am Donnerstagmorgen an den Zoll übergeben: mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten. Die Steuerbanderole fehlte. Wie die Beamten der Bundes- und Landespolizei der Schmuggelware habhaft wurden? Im Rahmen einer Streifenfahrt auf der A 72 kontrollierten sie zufällig einen Seat-Fahrer an der...
