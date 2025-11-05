Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ines Wetzel im „Flaschengeist“, einem der 33 an der Einkaufsnacht beteiligten Geschäfte.
Ines Wetzel im „Flaschengeist“, einem der 33 an der Einkaufsnacht beteiligten Geschäfte. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Große Verlosung nach der Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

37 Glückslos-Inhaber haben Stadtgutscheine gewonnen. Wo die Gewinne abgeholt werden können.

Anlässlich der 2. Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach haben die Kunden für ihren Einkauf in einem der 33 beteiligten Geschäfte ein Glückslos erhalten. Jetzt hat der Gewerbeverein Stadtgutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro verlost. Der Hauptgewinn, ein Stadtgutschein über 250 Euro, geht an den Inhaber der Losnummer 2715. 100 Euro ist das...
