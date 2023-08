Haufenweise Zuckertüten - im Freizeitpark Plohn steigt die größte Schulanfangsparty des Vogtlands

Mehrere hundert ABC-Schützen haben am Samstag den Start in ihren neuen Lebensabschnitt im Freizeitpark Plohn gefeiert. Warum es das Karussell anstatt der Gaststätte sein musste.

Ein bisschen mehr hatte sich Oscar dann doch erwartet. „Da sind ja nur Gummibärchen drin“, sagt der ABC-Schütze nach dem ersten Blick in die Zuckertüte. Aber keine Sorge. In seiner Zuckertüte, die er genau wie hunderte Altersgenossen am Samstag an der Kasse des Freizeitparks Plohn in Empfang genommen hatte, fanden sich beim genaueren Blick...