Henry Ruß tritt Amt als neuer Oberbürgermeister von Reichenbach an

Sein Amt als neuer Oberbürgermeister von Reichenbach hat am Dienstag Henry Ruß (Die Linke) angetreten. Halb acht am Morgen kam er ins Rathaus, stellte sich in einer Personalversammlung vor und ließ sich in seine Pflichten als Dienstherr einweisen. "Diese Woche ist mein Kalender schon gut gefüllt", sagt er. Der Beschluss zum Doppelhaushalt 2023/24...