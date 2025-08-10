Insekten, schwarzes Eis und Krokodil-Burger: Was es beim Reichenbacher Streetfood-Festival zu essen gibt und was es kostet

Am Wochenende war in Reichenbach einmal mehr ein Streetfood-Festival zu erleben. Diesmal wurde erstmals kein Eintritt kassiert. Kosteten die Speisen dafür mehr?

Ein sonniger August-Tag im Park der Generationen in Reichenbach: Links und rechts stehen Food-Fahrzeuge und Stände. Den verführerischen Duft kann man kaum identifizieren. Mal riecht es herzhaft nach Fleisch, dann wieder nach Zucker und Zimt. Die Angebote sind so international wie die Anbieter, von denen viele ihre Zelte in Deutschland...