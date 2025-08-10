Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Insekten, schwarzes Eis und Krokodil-Burger: Was es beim Reichenbacher Streetfood-Festival zu essen gibt und was es kostet

Kuno und Papa David Müller testen Insekten und sind angenehm überrascht.
Kuno und Papa David Müller testen Insekten und sind angenehm überrascht. Bild: Petra Steps
Kuno und Papa David Müller testen Insekten und sind angenehm überrascht.
Kuno und Papa David Müller testen Insekten und sind angenehm überrascht. Bild: Petra Steps
Reichenbach
Insekten, schwarzes Eis und Krokodil-Burger: Was es beim Reichenbacher Streetfood-Festival zu essen gibt und was es kostet
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende war in Reichenbach einmal mehr ein Streetfood-Festival zu erleben. Diesmal wurde erstmals kein Eintritt kassiert. Kosteten die Speisen dafür mehr?

Ein sonniger August-Tag im Park der Generationen in Reichenbach: Links und rechts stehen Food-Fahrzeuge und Stände. Den verführerischen Duft kann man kaum identifizieren. Mal riecht es herzhaft nach Fleisch, dann wieder nach Zucker und Zimt. Die Angebote sind so international wie die Anbieter, von denen viele ihre Zelte in Deutschland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
01.06.2025
4 min.
Leckere Spätzle, teure Burger und echte Freundschaft in Zwickau: „Bei einigen Preisen musste ich schlucken“
Seit über 50 Jahren befreundet: Monika Naujokat und Christina Holz (r.) testen das Streetfood-Festival in der Zwickauer Innenstadt.
Was verbindet besser als gutes Essen? Für Monika Naujokat und Christina Holz, die seit 50 Jahren befreundet sind, ist das Streetfood-Festival ein perfekter Anlass zum Genießen und Staunen – mit viel Geplauder.
Jochen Walther
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
02.07.2025
3 min.
Heimathafen: Wo man in der Nähe von Reichenbach bis in den frühen Morgen Abtanzen und Feiern kann
Zum dritten Mal wird in den Heimathafen eingeladen.
Am Samstag steigt im Sommerbad Teichwolframsdorf das dritte Heimathafen Open Air. Anfang der Woche waren bereits mehr als zwei Drittel der Karten weg.
Petra Steps
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel