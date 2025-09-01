Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Junge Vogtländer gehen bei Infekten eher zum Arzt als vor Corona - Krankenkasse nennt Zahlen

Jüngere Beschäftigte gehen bei Husten und Schnupfen offenbar eher zum Arzt als ältere.
Jüngere Beschäftigte gehen bei Husten und Schnupfen offenbar eher zum Arzt als ältere. Bild: Joern Pollex/ddp
Reichenbach
Junge Vogtländer gehen bei Infekten eher zum Arzt als vor Corona - Krankenkasse nennt Zahlen
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die DAK-Gesundheit bilanziert das erste Halbjahr. Der Report geht auf Krankenstand und Ausfallgründe ein - und die Generation Z.

Die Krankenkasse DAK-Gesundheit bilanziert für den Vogtlandkreis Jahr für Jahr ihre Zahlen zum aktuellen Krankenstand und benennt die häufigsten Gründe für Ausfalltage. Neben dieser „Sonderanalyse“ für das erste Halbjahr 2025 legt die DAK Plauen erstmals Zahlen zur „Generation Z“ und deren „Einstellung zum Umgang mit ihrer...
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
11.08.2025
2 min.
Mehr Ausfälle wegen Grippe und Erkältung
In soziale Berufen gab es besonders viele Fehltage. (Symbolbild)
Eine Erkältungswelle sorgte in Sachsen im ersten Halbjahr für viele Fehltage auf der Arbeit. Insgesamt lag der Krankenstand aber unter dem Vorjahreswert.
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
4 min.
13 Tage: Sachsens Arbeitnehmer öfter krank als der Bundesdurchschnitt
Atemwegserkrankungen wie die Grippe sorgten im ersten Halbjahr für die meisten Krankschreibungen in Sachsen.
Der Krankenstand in Sachsen ist laut AOK Plus höher als im Bundesdurchschnitt. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen Berufen und Regionen. So fallen etwa kranke Vogtländer länger aus als andere.
Sylvia Miskowiec
