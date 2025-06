Käppels Teiche im Vogtland: Premierengäste am Mühlwander Molchtümpel

Der Molchtümpel ist Dieter Käppels jüngstes Erfolgsprojekt - die Gäste des Naherholungs-Juwels in Mühlwand sind begeistert.

Natur pur, moderne Präsentationstechnik und zwei Natur-Pädagogen ehrenhalber - diese Mischung schlägt an Käppels Teichen in Mühlwand seit kurzem ein. Zur Freude von Touristiker Dieter Käppel, der mit seinem zuletzt an den Teichen angelegten Molchtümpel vor allem junges Publikum im Auge hat.