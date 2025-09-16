Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Kauf beim Bauer“ schließt Marktlücke - Reichenbacher Frontfrau: „Damit hat ganz Deutschland Zugriff“

Bei Wind und Wetter in der vogtländischen Natur: „Kauf beim Bauer“-Entwicklerin Katja Wolf. Ihre Suchmaschine für regionale Produkte ist jetzt auch via Apple App-Store erreichbar.
Bei Wind und Wetter in der vogtländischen Natur: „Kauf beim Bauer"-Entwicklerin Katja Wolf. Ihre Suchmaschine für regionale Produkte ist jetzt auch via Apple App-Store erreichbar. Bild: Gerd Möckel
Bei Wind und Wetter in der vogtländischen Natur: „Kauf beim Bauer“-Entwicklerin Katja Wolf. Ihre Suchmaschine für regionale Produkte ist jetzt auch via Apple App-Store erreichbar.
Bei Wind und Wetter in der vogtländischen Natur: „Kauf beim Bauer“-Entwicklerin Katja Wolf. Ihre Suchmaschine für regionale Produkte ist jetzt auch via Apple App-Store erreichbar. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Kauf beim Bauer“ schließt Marktlücke - Reichenbacher Frontfrau: „Damit hat ganz Deutschland Zugriff“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Regional-bewusstes Einkaufen deutschlandweit via App: Katja Wolf öffnet für Anbieter und Kunden neue Horizonte. Was jetzt neu ist und was es für neue Pläne gibt.

Seit Katja Wolf mit ihrer „Kauf beim Bauer“-Suchmaschine im November online gegangen ist, wurde die kostenlos nutzbare App deutschlandweit mehr als 10.000-mal heruntergeladen. Dahinter verbergen sich mehr als 300 Anbieter regional generierter Produkte, Lebensmittel und Dienstleistungen sowie 6000 aktive Nutzer. „Wir wachsen langsam, aber...
