„Kauf beim Bauer“ schließt Marktlücke - Reichenbacher Frontfrau: „Damit hat ganz Deutschland Zugriff“

Regional-bewusstes Einkaufen deutschlandweit via App: Katja Wolf öffnet für Anbieter und Kunden neue Horizonte. Was jetzt neu ist und was es für neue Pläne gibt.

Seit Katja Wolf mit ihrer „Kauf beim Bauer“-Suchmaschine im November online gegangen ist, wurde die kostenlos nutzbare App deutschlandweit mehr als 10.000-mal heruntergeladen. Dahinter verbergen sich mehr als 300 Anbieter regional generierter Produkte, Lebensmittel und Dienstleistungen sowie 6000 aktive Nutzer. „Wir wachsen langsam, aber... Seit Katja Wolf mit ihrer „Kauf beim Bauer“-Suchmaschine im November online gegangen ist, wurde die kostenlos nutzbare App deutschlandweit mehr als 10.000-mal heruntergeladen. Dahinter verbergen sich mehr als 300 Anbieter regional generierter Produkte, Lebensmittel und Dienstleistungen sowie 6000 aktive Nutzer. „Wir wachsen langsam, aber...