„Kauf beim Bauer“ schließt Marktlücke - Reichenbacher Frontfrau: „Damit hat ganz Deutschland Zugriff“

Reichenbach
Regional-bewusstes Einkaufen deutschlandweit via App: Katja Wolf öffnet für Anbieter und Kunden neue Horizonte. Was jetzt neu ist und was es für neue Pläne gibt.
Seit Katja Wolf mit ihrer „Kauf beim Bauer“-Suchmaschine im November online gegangen ist, wurde die kostenlos nutzbare App deutschlandweit mehr als 10.000-mal heruntergeladen. Dahinter verbergen sich mehr als 300 Anbieter regional generierter Produkte, Lebensmittel und Dienstleistungen sowie 6000 aktive Nutzer. „Wir wachsen langsam, aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.