Kind in Reichenbach verletzt – Polizei sucht Zeugen

Ein Junge ist beim Überqueren der Straße angefahren und verletzt worden.

Nach einer Unfallflucht in Reichenbach sucht die Polizei Zeugen. Nach ihren Angaben wollte am Montag gegen 14.30 Uhr ein 13-jähriger Junge die Klinkhardtstraße (B 94) überqueren und wartete dabei nahe der Einmündung Burgstraße auf der Mittelinsel. Ein schwarzer VW Polo mit ukrainischem Kennzeichen hielt an, der etwa 20 Jahre alte Fahrer...