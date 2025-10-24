Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kinder vom Montessori-Kinderhaus nahmen die Spende entgegen.
Kinder vom Montessori-Kinderhaus nahmen die Spende entgegen. Bild: Rene Ebersbach
Reichenbach
Kita in Reichenbach bekommt eine Palette Papier zum Malen und Basteln geschenkt
Redakteur
Von Gerd Betka
Der Chef von Gerlinger Industries hat im Montessori-Kinderhaus für eine große Überraschung gesorgt.

Riesen-Überraschung für das Montessori-Kinderhaus in Reichenbach. Rudolf Gerlinger, Inhaber und Geschäftsführer der Gerlinger Industries, hat die Kinder in der Einrichtung der Lebenshilfe mit einer ganzen Palette Papier überrascht und ist deshalb mit dem Lkw vorgefahren. Viele Pakete mit buntem Papier in verschiedenen Größen, Zeichenkarton...
