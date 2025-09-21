Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kaufland Reichenbach - der Vollsortimenter will „das Parken von Nicht-Kunden einschränken“.
Kaufland Reichenbach - der Vollsortimenter will „das Parken von Nicht-Kunden einschränken“.
Reichenbach
Knöllchen-Ärger auf dem Kaufland-Parkplatz in Reichenbach
Redakteur
Von Gerd Möckel
Kaum im Laden gewesen und schon ein Strafmandat - ein Netzschkauer und seine Erfahrungen der Parkraumüberwachung dort.

Das Reichenbacher Kaufland ist seit Jahr und Tag eine gute Adresse in Sachen entspannter Einkauf. Für Holm Scheibchen hat die Freude daran jetzt allerdings einen Dämpfer erfahren. Zurück am Auto erwartete den Netzschkauer ein Knöllchen.
