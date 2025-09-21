Knöllchen-Ärger auf dem Kaufland-Parkplatz in Reichenbach

Kaum im Laden gewesen und schon ein Strafmandat - ein Netzschkauer und seine Erfahrungen der Parkraumüberwachung dort.

Das Reichenbacher Kaufland ist seit Jahr und Tag eine gute Adresse in Sachen entspannter Einkauf. Für Holm Scheibchen hat die Freude daran jetzt allerdings einen Dämpfer erfahren. Zurück am Auto erwartete den Netzschkauer ein Knöllchen. Das Reichenbacher Kaufland ist seit Jahr und Tag eine gute Adresse in Sachen entspannter Einkauf. Für Holm Scheibchen hat die Freude daran jetzt allerdings einen Dämpfer erfahren. Zurück am Auto erwartete den Netzschkauer ein Knöllchen.