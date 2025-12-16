Last-Minute-Geschenke: Welche Geheimtipps Reichenbacher Händler auf Lager haben

Wenn die Kundschaft vor Weihnachten Geschenke sucht, hofft wohl manch ein Händler auf mehr Umsatz. Was sagen Händler aus Reichenbach zum Weihnachtsgeschäft? Welches Geschenk ist ihr Last-Minute-Tipp?

Die Vorweihnachtszeit ist für Händler eine wichtige Zeit. Doch nach einer aktuellen Umfrage des deutschen Handelsverbandes ist die Mehrheit von ihnen mit dem Geschäft der vergangenen Tagen unzufrieden. Wie ist die Situation in Reichenbach?