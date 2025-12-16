MENÜ
Bild: Caspar Leder
Kerstin Ullrich ist die Inhaberin des Vogtländischen Buchladens in Reichenbach. „Das Weihnachtsgeschäft ist für uns die wichtigste Zeit im Jahr“, sagt sie.
Kerstin Ullrich ist die Inhaberin des Vogtländischen Buchladens in Reichenbach. „Das Weihnachtsgeschäft ist für uns die wichtigste Zeit im Jahr", sagt sie.
In der Drogerie Hoyer gibt es auch Kunsthandwerk zu kaufen. Inhaber Norbert Hoyer sagt: „Das Weihnachtsgeschäft setzt immer später ein.“
In der Drogerie Hoyer gibt es auch Kunsthandwerk zu kaufen. Inhaber Norbert Hoyer sagt: „Das Weihnachtsgeschäft setzt immer später ein."
Ines Wetzel ist die Inhaberin des „Flaschengeist“ in Reichenbach. Als Last Minute Tipp zu Weihnachten empfiehlt sie Schokolade von Baratti.
Ines Wetzel ist die Inhaberin des „Flaschengeist" in Reichenbach. Als Last Minute Tipp zu Weihnachten empfiehlt sie Schokolade von Baratti.
Thomas Lauer ist der Inhaber von „Zill & Engler“ in Reichenbach. „Die Leute kaufen verstärkt regionale und handgemachte Produkte“, sagt er.
Thomas Lauer ist der Inhaber von „Zill & Engler" in Reichenbach. „Die Leute kaufen verstärkt regionale und handgemachte Produkte", sagt er.
Der Vorsitzende des Gewerbevereins Reichenbach, Benedikt Lommer, sagt man sein in diesem Jahr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.
Der Vorsitzende des Gewerbevereins Reichenbach, Benedikt Lommer, sagt man sein in diesem Jahr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.
Reichenbach
Last-Minute-Geschenke: Welche Geheimtipps Reichenbacher Händler auf Lager haben
Redakteur
Von Caspar Leder
Wenn die Kundschaft vor Weihnachten Geschenke sucht, hofft wohl manch ein Händler auf mehr Umsatz. Was sagen Händler aus Reichenbach zum Weihnachtsgeschäft? Welches Geschenk ist ihr Last-Minute-Tipp?

Die Vorweihnachtszeit ist für Händler eine wichtige Zeit. Doch nach einer aktuellen Umfrage des deutschen Handelsverbandes ist die Mehrheit von ihnen mit dem Geschäft der vergangenen Tagen unzufrieden. Wie ist die Situation in Reichenbach?
