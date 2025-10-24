Lengenfelder Oberschule führt Viertagewoche ein: „Das hat nicht mehr viel mit Unterricht zu tun“

Reichenbach
25 Prozent Unterrichtsausfall, Absage der Jubiläumsfeier. Schulleitung, Eltern und Stadt sprechen von einer Katastrophe – für die Schüler, das Bildungsniveau und den Schulstandort.
Als an der Lengenfelder Oberschule vor drei Jahren Mathe-Lehrer fehlten, sprangen Mitarbeiter der Firma Kobra ein. Diese einzigartige Kooperation sorgte übers Vogtland hinaus für Schlagzeilen. In denen steht die Einrichtung jetzt erneut. Aufgrund akuten Lehrermangels wurden für drei Klassenstufen Viertage-Wochen eingeführt. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.