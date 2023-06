Lochmühlenweg soll abgestuft werden

Lengenfeld.

Den nächsten Bauauftrag für die Horterweiterung der Grundschule Am Park erteilt der Lengenfelder Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Montag. Auch mit einer Teilsanierung des Stadtbades, der Abstufung der Lochmühlenweges zum öffentlichen Eigentümerweg und vorliegenden Bauanträgen befassen sich die Bürgervertreter ab 19 Uhr im Rathaus. (us)