Mad Fellaz eröffnet die Juni-Konzerte

Reichenbach.

Fünf Konzerte bietet der Bergkeller Reichenbach im Juni. Den Auftakt macht am heutigen Samstag, 3. Juni, die Band Mad Fellaz aus Italien. Am 9. Juni gastiert Max Forleo, bevor am 15. Juni Skinny Molly mit Südstaatenrock anrollt. Neoprog aus Holland verheißen Realisea am 17. Juni. Ex-Jethro-Tull-Schlagzeuger Clive Bunker folgt am 27. Juni. Start jeweils 19 Uhr. (gb)