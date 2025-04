Mazze Wiesner gastiert auf seiner Solotournee in Reichenbach

Ein Happening-Konzert steigt am Mittwoch im ehemaligen Kinderkaufhaus. Der Eintritt wird erspielt.

Am Mittwoch, 26. März, 19 Uhr, steht das nächste „Happenig in the City“ im einstigen Kinderkaufhaus Reichenbach an. Auf seiner Solotournee „Auf nackten Saiten – von Dubai bis nach Kapstadt“ ist der Chemnitzer Mazze Wiesner zu Gast. Wiesner wird als „ein Juwel deutschsprachiger Rockmusik“ bezeichnet und bekam in der TV-Show „The...