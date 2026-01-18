MENÜ
30.000 Euro hat ein Vogtländer an Betrüger verloren.
Reichenbach
Mit angeblicher Investition in Kryptowährung: Vogtländer verliert viel Geld an Betrüger
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Eine fünfstellige Summe hat ein Mann aus dem Vogtland durch eine Betrugsmasche verloren. Gelockt wurde er mit einer Anlagemöglichkeit im Internet.

Mit einer angeblichen Anlagemöglichkeit in eine Kryptowährung hat ein Vogtländer knapp 30.000 Euro verloren. Laut Polizei stieß der 69-jährige Mann vor etwa zwei Monaten auf eine Plattform im Internet und entschied sich, 30.000 Euro zu investieren. Das Geld überwies er in mehreren Teilen auf ein ausländisches Konto.
