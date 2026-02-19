„Mit Minister und Hering“ – Seriosität statt Schabernack beim politischen Aschermittwoch der CDU in Reichenbach

Reichenbach
Der politische Aschermittwoch ist bekannt für scharfe Worte und Satire. Die CDU-Reichenbach organisierte in diesem Jahr wieder einen Abend mit „Minister und Hering“. Was kam dabei zur Sprache?
Beim politischen Aschermittwoch „mit Minister und Hering“ der CDU in Reichenbach stand, nach der Rede eines Ministers, das Heringsessen an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.