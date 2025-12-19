Mit Versöhnungsfoto: Reichenbach zeigt Mumm und setzt Jürgen Fuchs ein Denkmal

Vor einem Jahr noch undenkbar. Schulleiter Christian Reinsch (rechts) und OB Henry Ruß besiegeln am 75. Fuchs-Geburtstag mit einem Handschlag das Ende des Gedenkstein-Streits. Bild: Gerd Möckel

Am Freitag viel fotografiert: An der feierlich geweihten Fuchs-Stele Schüler und Ex-Schüler des Gymnasiums und die Fuchs-Freunde Marko Martin (links) und Utz Rachowski. Bild: Gerd Möckel

Besondere Geschichtsstunde vor der Stelen-Enthüllung. Die Fuchs-Freunde Utz Rachowski (links) und Marko Martin (rechts) sowie Schulleiter Christian Reinsch in der Aula. Im Anschluss sprachen beide Schriftsteller vor Zehntklässlern über Jürgen Fuchs und den Wert der Demokratie. Bild: Gerd Möckel

Gute Stimmung bei der Enthüllung der Fuchs-Stele. Timea Badstübner (links) und Heidi Manz gehörten zu den Schülern, die in einer szenischen Lesung ihre Sicht auf Jürgen Fuchs schilderten: „Seine Werke sind mehr als Worte auf Papier, sie sind ein Schrei nach Freiheit.“ Bild: Gerd Möckel

Vor der Enthüllung der Fuchs-Stele. Schulleiter Christian Reinsch in seiner Rede: „Jeder von uns trägt Verantwortung. Demokratie muss ständig erkämpft und verteidigt werden.“ Bild: Gerd Möckel

Herzlichen Glückwunsch Jürgen Fuchs zum 75. Die Fuchs-Freunde Utz Rachowski (rechts) und Marko Martin. Hinten die Ex-Gymnasiasten Jette Müller und Justus Schaller - ihr Abi-Jahrgang brachte große Teile der Stelen-Kosten aus der Abi-Kasse auf. Bild: Gerd Möckel

September 2024. Frauen zeigen vor dem Geburtshaus von Jürgen Fuchs Gesicht. Nach dem Entfernen des Fuchs-Gedenksteins aus dem Park des Gymnasiums schreiben sie einen öffentlichen Brief: Wir distanzieren uns und fordern den Oberbürgermeister auf, weiteren Schaden für die Stadt abzuwenden. Von rechts: Ursula Weck, Brigitte Biallas, Karin Schröder und Silvia Pohl. Bild: Gerd Möckel

Damit begann im Juni 2024 alles. Im Schulpark des Goethe-Gymnasiums wird nach einer Veranstaltung zum Gedenken an Jürgen Fuchs ein Gedenkstein für den Schriftsteller, Psychologen und Bürgerrechtler geweiht. Mit dabei sind die Schüler Timea Badstübner, Lydia Wetzl, Philip Kirsch und Stein-Stifter Stephan Hösl. Wenig später musste die Schule den Stein entfernen – auf Betreiben der Stadtspitze und mit Ultimatum. Bild: Gerd Möckel

Fuchs-Freund Utz Rachowski kommentiert die Bild- und Textauswahl für die Gedenktafel in Buchform so: „Die Worte sind sehr gut gewählt. Das Foto auch. Es gibt Bilder, da schaut Jürgen so ernst. Das konnte er auch.“ Bild: Gerd Möckel

Klassenfoto von 1968. Jürgen Fuchs ist der junge Mann links im Bild. Bild: Reproduktion Gerd Möckel