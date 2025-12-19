Mit Versöhnungsfoto: Reichenbach zeigt Mumm und setzt Jürgen Fuchs ein Denkmal

Reichenbach
2024 löste die Stadtspitze mit der Entfernung eines Fuchs-Gedenksteins am Gymnasium Bestürzung aus. Ein Jahr später weihen Schüler dort eine Gedenk-Stele. Und der OB gibt seinen Kritikern Recht.
Es gibt spitze Zungen, die behaupten: Ohne das von der Stadtspitze im Vorjahr angeordnete Entfernen des Jürgen-Fuchs-Gedenksteins aus dem Park des Goethe-Gymnasiums hätte Reichenbach dem Bürgerrechtler und Schriftsteller nie ein solches Denkmal gesetzt. Schon gar nicht vor dem Gymnasium. Eine Stele mit einer Gedenktafel aus Metall in Buchform....
