Mit Versöhnungsfoto: Reichenbach zeigt Mumm und setzt Jürgen Fuchs ein Denkmal

Vor einem Jahr noch undenkbar. Schulleiter Christian Reinsch (rechts) und OB Henry Ruß besiegeln am 75. Fuchs-Geburtstag mit einem Handschlag das Ende des Gedenkstein-Streits.
Vor einem Jahr noch undenkbar. Schulleiter Christian Reinsch (rechts) und OB Henry Ruß besiegeln am 75. Fuchs-Geburtstag mit einem Handschlag das Ende des Gedenkstein-Streits. Bild: Gerd Möckel
Am Freitag viel fotografiert: An der feierlich geweihten Fuchs-Stele Schüler und Ex-Schüler des Gymnasiums und die Fuchs-Freunde Marko Martin (links) und Utz Rachowski.
Am Freitag viel fotografiert: An der feierlich geweihten Fuchs-Stele Schüler und Ex-Schüler des Gymnasiums und die Fuchs-Freunde Marko Martin (links) und Utz Rachowski. Bild: Gerd Möckel
Besondere Geschichtsstunde vor der Stelen-Enthüllung. Die Fuchs-Freunde Utz Rachowski (links) und Marko Martin (rechts) sowie Schulleiter Christian Reinsch in der Aula. Im Anschluss sprachen beide Schriftsteller vor Zehntklässlern über Jürgen Fuchs und den Wert der Demokratie.
Besondere Geschichtsstunde vor der Stelen-Enthüllung. Die Fuchs-Freunde Utz Rachowski (links) und Marko Martin (rechts) sowie Schulleiter Christian Reinsch in der Aula. Im Anschluss sprachen beide Schriftsteller vor Zehntklässlern über Jürgen Fuchs und den Wert der Demokratie. Bild: Gerd Möckel
Gute Stimmung bei der Enthüllung der Fuchs-Stele. Timea Badstübner (links) und Heidi Manz gehörten zu den Schülern, die in einer szenischen Lesung ihre Sicht auf Jürgen Fuchs schilderten: „Seine Werke sind mehr als Worte auf Papier, sie sind ein Schrei nach Freiheit.“
Gute Stimmung bei der Enthüllung der Fuchs-Stele. Timea Badstübner (links) und Heidi Manz gehörten zu den Schülern, die in einer szenischen Lesung ihre Sicht auf Jürgen Fuchs schilderten: „Seine Werke sind mehr als Worte auf Papier, sie sind ein Schrei nach Freiheit.“ Bild: Gerd Möckel
Vor der Enthüllung der Fuchs-Stele. Schulleiter Christian Reinsch in seiner Rede: „Jeder von uns trägt Verantwortung. Demokratie muss ständig erkämpft und verteidigt werden.“
Vor der Enthüllung der Fuchs-Stele. Schulleiter Christian Reinsch in seiner Rede: „Jeder von uns trägt Verantwortung. Demokratie muss ständig erkämpft und verteidigt werden.“ Bild: Gerd Möckel
Herzlichen Glückwunsch Jürgen Fuchs zum 75. Die Fuchs-Freunde Utz Rachowski (rechts) und Marko Martin. Hinten die Ex-Gymnasiasten Jette Müller und Justus Schaller - ihr Abi-Jahrgang brachte große Teile der Stelen-Kosten aus der Abi-Kasse auf.
Herzlichen Glückwunsch Jürgen Fuchs zum 75. Die Fuchs-Freunde Utz Rachowski (rechts) und Marko Martin. Hinten die Ex-Gymnasiasten Jette Müller und Justus Schaller - ihr Abi-Jahrgang brachte große Teile der Stelen-Kosten aus der Abi-Kasse auf. Bild: Gerd Möckel
September 2024. Frauen zeigen vor dem Geburtshaus von Jürgen Fuchs Gesicht. Nach dem Entfernen des Fuchs-Gedenksteins aus dem Park des Gymnasiums schreiben sie einen öffentlichen Brief: Wir distanzieren uns und fordern den Oberbürgermeister auf, weiteren Schaden für die Stadt abzuwenden. Von rechts: Ursula Weck, Brigitte Biallas, Karin Schröder und Silvia Pohl.
September 2024. Frauen zeigen vor dem Geburtshaus von Jürgen Fuchs Gesicht. Nach dem Entfernen des Fuchs-Gedenksteins aus dem Park des Gymnasiums schreiben sie einen öffentlichen Brief: Wir distanzieren uns und fordern den Oberbürgermeister auf, weiteren Schaden für die Stadt abzuwenden. Von rechts: Ursula Weck, Brigitte Biallas, Karin Schröder und Silvia Pohl. Bild: Gerd Möckel
Damit begann im Juni 2024 alles. Im Schulpark des Goethe-Gymnasiums wird nach einer Veranstaltung zum Gedenken an Jürgen Fuchs ein Gedenkstein für den Schriftsteller, Psychologen und Bürgerrechtler geweiht. Mit dabei sind die Schüler Timea Badstübner, Lydia Wetzl, Philip Kirsch und Stein-Stifter Stephan Hösl. Wenig später musste die Schule den Stein entfernen – auf Betreiben der Stadtspitze und mit Ultimatum.
Damit begann im Juni 2024 alles. Im Schulpark des Goethe-Gymnasiums wird nach einer Veranstaltung zum Gedenken an Jürgen Fuchs ein Gedenkstein für den Schriftsteller, Psychologen und Bürgerrechtler geweiht. Mit dabei sind die Schüler Timea Badstübner, Lydia Wetzl, Philip Kirsch und Stein-Stifter Stephan Hösl. Wenig später musste die Schule den Stein entfernen – auf Betreiben der Stadtspitze und mit Ultimatum. Bild: Gerd Möckel
Fuchs-Freund Utz Rachowski kommentiert die Bild- und Textauswahl für die Gedenktafel in Buchform so: „Die Worte sind sehr gut gewählt. Das Foto auch. Es gibt Bilder, da schaut Jürgen so ernst. Das konnte er auch.“
Fuchs-Freund Utz Rachowski kommentiert die Bild- und Textauswahl für die Gedenktafel in Buchform so: „Die Worte sind sehr gut gewählt. Das Foto auch. Es gibt Bilder, da schaut Jürgen so ernst. Das konnte er auch.“ Bild: Gerd Möckel
Klassenfoto von 1968. Jürgen Fuchs ist der junge Mann links im Bild.
Klassenfoto von 1968. Jürgen Fuchs ist der junge Mann links im Bild. Bild: Reproduktion Gerd Möckel
Im Anschluss an die Fuchs-Ehrung zogen die Gymnasiasten hundertfach auf den Weihnachtsmarkt auf dem Postplatz. Die Stimmung beim traditionellen Singen von Weihnachtsliedern war einmalig festlich – und hätte viel mehr Gäste verdient gehabt.
Im Anschluss an die Fuchs-Ehrung zogen die Gymnasiasten hundertfach auf den Weihnachtsmarkt auf dem Postplatz. Die Stimmung beim traditionellen Singen von Weihnachtsliedern war einmalig festlich – und hätte viel mehr Gäste verdient gehabt. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Mit Versöhnungsfoto: Reichenbach zeigt Mumm und setzt Jürgen Fuchs ein Denkmal
Redakteur
Von Gerd Möckel
2024 löste die Stadtspitze mit der Entfernung eines Fuchs-Gedenksteins am Gymnasium Bestürzung aus. Ein Jahr später weihen Schüler dort eine Gedenk-Stele. Und der OB gibt seinen Kritikern Recht.

Es gibt spitze Zungen, die behaupten: Ohne das von der Stadtspitze im Vorjahr angeordnete Entfernen des Jürgen-Fuchs-Gedenksteins aus dem Park des Goethe-Gymnasiums hätte Reichenbach dem Bürgerrechtler und Schriftsteller nie ein solches Denkmal gesetzt. Schon gar nicht vor dem Gymnasium. Eine Stele mit einer Gedenktafel aus Metall in Buchform....
