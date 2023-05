Nach drei Jahren Leerstand: Die Parkgaststätte Lengenfeld öffnet als "Attikos"

Noch geben sich die Handwerker in der Lengenfelder Parkgaststätte die Klinke in die Hand. Die Giebelseite des traditionsreichen Ausflugslokals wird gestrichen, Anschlüsse sind zu erneuern und umzulegen. Orba-Lift bringt den Speisenaufzug in Schuss. Und auch Anton Vuksani hat alle Hände voll zu tun. Schließlich will der gebürtige Albaner Restaurant...