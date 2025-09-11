Nach zehn Jahren im Landtag: Vogtländer gründet Service-Firma

Der Reichenbacher Stephan Hösl hat sich selbstständig gemacht. Was für manchen nach Abstieg klingen mag, biete ihm mehr Freizeit und Freiheit, sagt 59-Jährige. Doch es gibt viel zu tun.

Stephan Hösl lacht: „Wenn mir, als ich 25 war, jemand gesagt hätte, dass ich mal zehn Jahre im Landtag sitze und mit 58 Jahren eine Firma gründe, dann hätte ich das nicht geglaubt." Doch genau das ist passiert. Der Bergbautechnologe und Elektrotechniker war 2008 bis Februar 2024 CDU-Mitglied, bevor er den Freien Wählern Sachsen beitrat....