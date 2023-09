Nerviger Brummton in Reichenbach: Das ist die Ursache

Die halbe Stadt diskutiert über das lästige Geräusch, das vor allem nachts für Unmut gesorgt hat. Mancher vermutete das neue Windrad als Übeltäter. Doch das Ordnungsamt hat eine andere Erklärung.

Ein Brummton geht seit Tagen vielen Reichenbachern auf die Nerven. Vor allem nachts fühlen sich Menschen belästigt. Im sozialen Netzwerk Facebook wird heftig diskutiert. Das Brummen ist demnach fast überall in der Stadt zu vernehmen. In der Rosenstraße, Schlachthofstraße und Heinrich-Ludwig-Straße, ebenso in der Rathenaustraße,...