Neuberinhaus: Besucher werden zum Jubiläum zu Akteuren

125 Jahre gibt es das Reichenbacher Kulturhaus jetzt. In der Ausstellung „Vom Kaiser zur Prinzipalin“ gibt es Interessantes zu entdecken. Den Eröffnungsabend hatten aber etliche anders erwartet.

125 Jahre gibt es jetzt diesen Kulturtempel in Reichenbach. Erst als Kaiserhof, seit 1949 als Neuberinhaus. Das wird einen Monat lang gefeiert. Am Freitagabend kamen rund 200 Gäste zur Eröffnung des Jubiläumsprojektes „Vom Kaiser zur Prinzipalin“ in den Großen Saal. Darunter Kulturschaffende und Kulturinteressierte aus der Stadt und und...