Neue Augenarztpraxis in Reichenbach soll 2026 öffnen

Reichenbach
Die Viselle Augenzentren Mitteldeutschland haben sich im Gesundheitszentrum im einstigen Krankenhaus eingemietet. Auch ambulante Operationen sollen hier erfolgen. Was bisher noch bekannt ist.
Neue Augenärzte in Reichenbach? Das wäre ein Hauptgewinn für die Stadt, ja für das ganze nördliche Vogtland. Wer in die Situation kommt, dass er einen Augenarzt braucht und die Praxen abtelefoniert, bekommt nicht selten zu hören: „Leider können wir zurzeit keine neuen Patienten aufnehmen.“ Oft hilft nur, wirklich lange Wege auf sich zu...
