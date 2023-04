Neue Ausstellung: "Was ist, ist"

Reichenbach.

Unter dem Titel "Was ist, ist" wird am heutigen Freitag, 19 Uhr, die neue Ausstellung der Kunsthalle Vogtland im Foyer des Neuberinhauses Reichenbach eröffnet. Der Eintritt ist frei. Gezeigt werden 60 Gemälde und Grafiken sowie neun Plastiken des Künstlerehepaares Katja und Chris Blechschmidt, beide aktive Mitglieder des Fördervereins Kunsthalle Vogtland. Während er seine Werke schon öfters in Ausstellungen präsentierte, sind ihre Grafiken erstmals öffentlich zu sehen. Frank Lorenz, Künstlerischer Leiter der Kunsthalle: "Normalerweise halten wir uns mit Ausstellungen der eigenen Mitglieder eher zurück. Aber da Katja und Chris in diesem Jahr beide ihren 50. Geburtstag feiern, haben wir gedacht, dass das eine schöne Geste sei." Zu sehen ist die Schau bis zum 30. Juli. (us)