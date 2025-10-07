Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mathias Höfer freut sich schon auf die Eröffnung. Dem neuen Markt sieht man seine Vergangenheit als Industriehalle an. Das wurde bewusst so gemacht.
Mathias Höfer freut sich schon auf die Eröffnung. Dem neuen Markt sieht man seine Vergangenheit als Industriehalle an. Das wurde bewusst so gemacht. Bild: David Rötzschke
Mathias Höfer freut sich schon auf die Eröffnung. Dem neuen Markt sieht man seine Vergangenheit als Industriehalle an. Das wurde bewusst so gemacht.
Mathias Höfer freut sich schon auf die Eröffnung. Dem neuen Markt sieht man seine Vergangenheit als Industriehalle an. Das wurde bewusst so gemacht. Bild: David Rötzschke
Reichenbach
Neuer Markt für das Vogtland: Was den Edeka in Lengenfeld so besonders macht
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag wird in einer ehemaligen Industriebrache der neue Edeka-Markt in Lengenfeld eröffnet. Schon optisch macht das Geschäft viel her. Die größte Überraschung wartet dann aber an der Kasse.

Zwiebeln und Karotten liegen schon bereit. Beim Beerenobst gibt es noch ein paar Lücken. Die Schnittblumen fehlen noch komplett. „Die werden erst am Mittwoch angeliefert“, sagt Junior-Chef Maximilian Höfer. „Fisch und frisches Fleisch natürlich auch.“ Doch von solchen Ausnahmen abgesehen ist der neue Edeka Markt in Lengenfeld am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
20.06.2025
6 min.
Edeka errichtet einmaligen Einkaufsmarkt im vogtländischen Lengenfeld: Was Familie Höfer am „besten Standort weit und breit“ vorhat
Familie Höfer betreibt in der Region drei Edeka-Märkte. Hinten Kirstin und Mathias Höfer, vorn die Kinder Jessica und Maximilian Höfer.
Das Millionen-Projekt an der B 94 ist auf der Zielgerade. Beim Richtfest gab’s erstmals Informationen über Markt-Gestaltung, Produkt-Neuheiten, Arbeitsplätze, Aktionen - und den Eröffnungstermin.
Gerd Möckel
12:00 Uhr
4 min.
Die frühen Vögel am neuen Lengenfelder Edeka-Markt - Warum diese Vogtländer die ersten sein wollten
Mathias Höfer (r.) kennt viele seiner Kunden persönlich - so auch Hannelore und Reinhard Puschner.
14 Tage mussten sich Kunden wegen des Umzugs in den neuen Markt gedulden, um bei Höfers wieder einzukaufen. Zur Eröffnung am Donnerstag um 7 Uhr war das Interesse groß. Wer waren die ersten Käufer?
Silvia Kölbel
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel