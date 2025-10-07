Neuer Markt für das Vogtland: Was den Edeka in Lengenfeld so besonders macht

Am Donnerstag wird in einer ehemaligen Industriebrache der neue Edeka-Markt in Lengenfeld eröffnet. Schon optisch macht das Geschäft viel her. Die größte Überraschung wartet dann aber an der Kasse.

Zwiebeln und Karotten liegen schon bereit. Beim Beerenobst gibt es noch ein paar Lücken. Die Schnittblumen fehlen noch komplett. „Die werden erst am Mittwoch angeliefert“, sagt Junior-Chef Maximilian Höfer. „Fisch und frisches Fleisch natürlich auch.“ Doch von solchen Ausnahmen abgesehen ist der neue Edeka Markt in Lengenfeld am... Zwiebeln und Karotten liegen schon bereit. Beim Beerenobst gibt es noch ein paar Lücken. Die Schnittblumen fehlen noch komplett. „Die werden erst am Mittwoch angeliefert“, sagt Junior-Chef Maximilian Höfer. „Fisch und frisches Fleisch natürlich auch.“ Doch von solchen Ausnahmen abgesehen ist der neue Edeka Markt in Lengenfeld am...