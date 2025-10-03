Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Nur wer sich kennt, kann sich wertschätzen“: Reichenbach feiert Tag der Deutschen Einheit mit Bürgerfest und Begegnungen

Das Feuerwerk war der Höhepunkt des Bürgerfestes am Donnerstagabend.
Das Feuerwerk war der Höhepunkt des Bürgerfestes am Donnerstagabend. Bild: JB Steps
Reichenbach
„Nur wer sich kennt, kann sich wertschätzen“: Reichenbach feiert Tag der Deutschen Einheit mit Bürgerfest und Begegnungen
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Bürgerfest in Reichenbach ist am Donnerstagabend verhalten gestartet, bevor sich die Stadt vor dem Feuerwerk gut füllte. An den Anlass des Feiertages erinnerte Besuch aus der Mylauer Partnerstadt Waldenbuch.

Das Reichenbacher Bürgerfest startete am Vorabend des Tages der deutschen Einheit mit einem Festprogramm, dessen Höhepunkt ein Feuerwerk war. Zuvor hatten sich die Jüngsten bei der Kinderdisko ausgetobt und die Falkensteiner Schalmeienfreunde am Postplatz und im Festzelt eingeheizt. Das Helene-Fischer-Double Victoria war in einem Autobahnstau...
