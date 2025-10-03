„Nur wer sich kennt, kann sich wertschätzen“: Reichenbach feiert Tag der Deutschen Einheit mit Bürgerfest und Begegnungen

Reichenbach
Das Bürgerfest in Reichenbach ist am Donnerstagabend verhalten gestartet, bevor sich die Stadt vor dem Feuerwerk gut füllte. An den Anlass des Feiertages erinnerte Besuch aus der Mylauer Partnerstadt Waldenbuch.
Das Reichenbacher Bürgerfest startete am Vorabend des Tages der deutschen Einheit mit einem Festprogramm, dessen Höhepunkt ein Feuerwerk war. Zuvor hatten sich die Jüngsten bei der Kinderdisko ausgetobt und die Falkensteiner Schalmeienfreunde am Postplatz und im Festzelt eingeheizt. Das Helene-Fischer-Double Victoria war in einem Autobahnstau...
