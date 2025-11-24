Oberschule Lengenfeld: Große Resonanz auf Hilferuf - „wer nichts sagt, wird nicht gehört“

Reichenbach
Schule und Stadt hatten wegen akuten Lehrermangels kein Blatt vor den Mund genommen. Das sorgt für viele Rückmeldungen und Politikerbesuch – in einer ausgezeichneten Schule.
Akuter Lehrermangel, 25 Prozent Unterrichtsausfall, Einführung einer Viertagewoche, Absage der Schul-Jubiläumsfeier, Schüler, die aufs Gymnasium wechseln - die Oberschule Lengenfeld hat jüngst mit einem Gang in die Öffentlichkeit auf die dramatische Situation an der Einrichtung aufmerksam gemacht. Schule, Eltern und Stadt sprachen vor...
