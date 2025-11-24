Oberschule Lengenfeld: Große Resonanz auf Hilferuf - „wer nichts sagt, wird nicht gehört“

Schule und Stadt hatten wegen akuten Lehrermangels kein Blatt vor den Mund genommen. Das sorgt für viele Rückmeldungen und Politikerbesuch – in einer ausgezeichneten Schule.

Akuter Lehrermangel, 25 Prozent Unterrichtsausfall, Einführung einer Viertagewoche, Absage der Schul-Jubiläumsfeier, Schüler, die aufs Gymnasium wechseln - die Oberschule Lengenfeld hat jüngst mit einem Gang in die Öffentlichkeit auf die dramatische Situation an der Einrichtung aufmerksam gemacht. Schule, Eltern und Stadt sprachen vor... Akuter Lehrermangel, 25 Prozent Unterrichtsausfall, Einführung einer Viertagewoche, Absage der Schul-Jubiläumsfeier, Schüler, die aufs Gymnasium wechseln - die Oberschule Lengenfeld hat jüngst mit einem Gang in die Öffentlichkeit auf die dramatische Situation an der Einrichtung aufmerksam gemacht. Schule, Eltern und Stadt sprachen vor...